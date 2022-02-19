Як передає Politeka.net, історія Микити Добриніна і Даші Квіткової - перший випадок, коли в учасників проекту склалися стосунки і переможниця з гавним героєм оформили шлюб. Пара розписалася в травні 2020 року, а урочиста весільна церемонія відбулася 12 серпня.
Зараз Микита Добринін і Даша Квіткова вже батьки. Влітку 2021 року з'явився на світ їх первісток Лев, проте подружжя зізнавалися, що не планують на цьому зупинятися.
Народження дитини стало не єдиною важливою подією в житті молодої пари, вони також обзавелися власним заміським будинком під Києвом, куди і перебралися жити.
У нових сторіс Микита Добринін поділився цікавими подробицями.
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"Рік тому ми вклали гроші в будівництво, і чекаємо здачу нашого ЖК. Взяли собі простору квартиру, але поки будинок будувався, ми купили будинок, щоб не нервувати з перенесеннями дат і не витрачатися на оренду. А зараз вже думаємо, що хочемо назад у формат квартири«,-розповів екс - »Холостяк".
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