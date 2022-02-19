Як передає Politeka.net, історія Микити Добриніна і Даші Квіткової - перший випадок, коли в учасників проекту склалися стосунки і переможниця з гавним героєм оформили шлюб. Пара розписалася в травні 2020 року, а урочиста весільна церемонія відбулася 12 серпня.

Зараз Микита Добринін і Даша Квіткова вже батьки. Влітку 2021 року з'явився на світ їх первісток Лев, проте подружжя зізнавалися, що не планують на цьому зупинятися.

Микита Добринін, даша квіткова

Народження дитини стало не єдиною важливою подією в житті молодої пари, вони також обзавелися власним заміським будинком під Києвом, куди і перебралися жити.

У нових сторіс Микита Добринін поділився цікавими подробицями.

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"Рік тому ми вклали гроші в будівництво, і чекаємо здачу нашого ЖК. Взяли собі простору квартиру, але поки будинок будувався, ми купили будинок, щоб не нервувати з перенесеннями дат і не витрачатися на оренду. А зараз вже думаємо, що хочемо назад у формат квартири«,-розповів екс - »Холостяк".

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