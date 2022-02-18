Популярна українська співачка Наталія Могилевська напередодні своїх концертів поділилася важливою новиною про зміну їхньої програми.

Як пише Politeka.net, артистка звернулася до шанувальників на своїй сторінці в Instagram. 9 і 10 березня Могилевська повинна буде виступити в Києві зі своїми сольними концертами. Однак, як з'ясувалося, цього разу співачка збирається трохи змінити звичну програму своїх виступів.

"Відразу попереджаю, не ображайтеся і не турбуйтеся. Я навмисне виключила деякі пісні з програми концертів 9 і 10 березня в Києві", - повідомила фанатам Могилевська.

У сторіз вона уточнила, що вирішила не додавати в концертну програму "сумні" пісні.

"Я прибрала зі свого концерту всі повільні і всі сумні пісні. Немає жодної!", - заявила Могилевська.

Свій пост співачка супроводила знімком з гримерки, на якому вона позувала шкіряному піджаку і короткій спідниці, а в роті тримала яскраву квітку.

Шанувальники співачки відгукнулися на її пост.

"Мега драйвовий концерт", "красуня!!", "Як завжди красива! А губки ідеальні", "Крута фотка!", "Дуже ефектна дівчина! Відпад", "Ну неймовірна!!", "Яка прикольна фотка. З нетерпінням чекаю концерт у Києві", - пишуть люди.

Нагадаємо, Могилевська потрясла виглядом у сукні з розрізом від стегна.

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