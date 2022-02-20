Відомі телеведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча відсвяткували перший ювілей старшого сина і показали, що влаштували з такого важливого приводу.

Старший син Юрія Горбунова і Каті Осадчої 19 лютого відзначив п'ятиріччя, повідомляє Politeka.net. З такої нагоди батьки вирішили влаштувати дитячий захід з аніматорами.

Пара встала в коло, і обіймалася, коли аніматор робив навколо них велику мильну бульбашку.

Також Катя Осадча показала цілий стіл з цукерками.

"Іван і щенячий патруль", - підписала зірка ще один кадр, на якому малюк дивився на аніматорів в костюмах.

Дитяче свято було оформлено в стилі канадського мультсеріалу, "Щенячий патруль".

Зазначимо, також у пари є молодший син Данило, який з'явився на світ тільки торік. Пара не афішувала стосунки довго. Юрій Горбунов перебував на момент роману в шлюбі. Причиною розлучення стала любов до Каті Осадчій.

Примітно, що у телеведучого Іван і Данік це перші діти. А у його дружини є ще син від першого шлюбу, Ілля Поліщук. Хлопцеві вже 19 років.

Одного разу Юрій Горбунов зізнався, що нестрогий тато. На думку телеведучого, тата повинні балувати своїх дітей, а вихованням нехай займаються мами й няні.

Нагадаємо, Горбунов показав обличчя підрослого сина і зворушливо звернувся до Осадчої

Як Politeka писала, що Горбунов на зимовій прогулянці показав, як виглядає Осадча без макіяжу

Також Politeka повідомляла, що Горбунов влаштував Осадчій романтичне побачення в кінотеатрі в кращих традиціях