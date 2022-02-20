Старший син Юрія Горбунова і Каті Осадчої 19 лютого відзначив п'ятиріччя, повідомляє Politeka.net. З такої нагоди батьки вирішили влаштувати дитячий захід з аніматорами.
Пара встала в коло, і обіймалася, коли аніматор робив навколо них велику мильну бульбашку.
Також Катя Осадча показала цілий стіл з цукерками.
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"Іван і щенячий патруль", - підписала зірка ще один кадр, на якому малюк дивився на аніматорів в костюмах.
Дитяче свято було оформлено в стилі канадського мультсеріалу, "Щенячий патруль".
Зазначимо, також у пари є молодший син Данило, який з'явився на світ тільки торік. Пара не афішувала стосунки довго. Юрій Горбунов перебував на момент роману в шлюбі. Причиною розлучення стала любов до Каті Осадчій.
Примітно, що у телеведучого Іван і Данік це перші діти. А у його дружини є ще син від першого шлюбу, Ілля Поліщук. Хлопцеві вже 19 років.
Одного разу Юрій Горбунов зізнався, що нестрогий тато. На думку телеведучого, тата повинні балувати своїх дітей, а вихованням нехай займаються мами й няні.
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