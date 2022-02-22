Як повідомляє Politeka.net, легендарна українська співачка, зірка "Євробачення" Руслана Лижичко, яка свого часу була однією з лідерів Майдану і Революції Гідності, опублікувала в Instagram життєстверджуючий пост і підтримала українців у цей нелегкий час, коли країна опинилася на порозі війни.

У своєму пості Руслана опублікувала фотографію, на якій зображена, мабуть, на концерті. Вона стоїть з мікрофоном в руках і накинула на плечі великий і яскравий прапор України.

У підписі до публікації артистка звернулася до українців з сильним посилом: "У нас є сили, і завжди будуть. Це той момент, коли я починаю ще більше вірити в мою країну, вірити в нас! Зараз я молюся, як ніколи, і прошу у Бога - дай нам сили і віри, тому що ми просто хочемо жити, і ніхто не має права відбирати у нас під "ніяким міфом" нашу землю. Ще з Майдану так і залишилася в серці потреба молитися за Україну... За все світле і чисте, за нас. Слава Україні!".

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