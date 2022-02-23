Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська актриса і головна героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина у сюжеті програми "Світське життя" розповіла про свої стосунки з колегою по знімальному майданчику Артемієм Єгоровим. Як виявилося, з актором-красенем екс-холостячка зіграла в українській комедії "Сусідка".

За сюжетом Ксенія грає молоду привабливу вчительку музики Вероніку, яка одна виховує двох дітей. Вона пішла від чоловіка і оселилася по сусідству з гарячим красенем і переконаним холостяком Петром, якого зіграв Артемій Єгоров. Очевидно, за класикою жанру герої закохуються.

Так, Мішина розповіла, стосунки склалися між нею та її партнером по знімальному майданчику Єгоровим: "Між нами є деякі відносини. Це завжди цікаво спостерігати, коли в героях є любов, як вони взаємодіють один з одним".

Зазначимо, що раніше Ксенія з'явилася із Артемієм на червоній доріжці Одеського кінофестивалю. Вже тоді цей спільний вихід акторів породив багато чуток про можливі романтичні стосунки між ними.

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