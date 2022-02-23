Як пише Politeka.net, Анна Корсун - популярна українська співачка, яка виступає на під сценічним ім'ям MARUV. Артистка кілька років тому виграла національний відбір на "Євробачення", але в підсумку не стала представницею України. Зараз співачка активно продовжує займатися кар'єрою і знімається в різних телепроектах. А нещодавно стало відомо, що артистка перебуває на другому триместрі вагітності. Зірка вже повідомила, що найближчі концерти вона не буде скасовувати, а тільки трохи змінить програму. А на нових сторіс в Instagram MARUV показала, який ефектний образ приміряла.
на фото Ганна позувала в латексному костюмі з декількома вирізами, стоячи перед дзеркалом. Зірка зробила селфі, вражаючи ефектністю образу.
"На пошитий костюм і спереду вагітності як і не бувало, так? Тільки збоку можемо спалитися", - сказала Корсун.
Галкін засвітив їх з Пугачовою дітей в гостях у зірки "Москва сльозам не вірить: "Лізавета така смішнюча!"
Переможця "Голосу країни" Сасанчина, який вирішив продавати квартиру, довели до кипіння: "Починає нервувати"
Путін наказав ввести російські війська в Україну: офіційні документи і кадри
"У чоловіка трапилася біда": Ілона Гвоздьова поділилася сильними переживаннями
Актриса з РФ приїхала до Києва і висловилася про загрозу: "Дуже люблю свою країну, але..."
Нагадаємо, вагітна Maruv зізналася, на якому вона місяці і чому не скасовує концерти
А ще Politeka писала, що MARUV в латексі вперше показала вагітний животик, фанати не вірять очам
Також Politeka повідомляла, що MARUV в червоному латексі з пряжками і заклепками збентежила новим чином