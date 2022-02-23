Співачка MARUV, яка знаходиться на другому триместрі вагітності, приміряла ефектний латексний наряд з вирізами.

Як пише Politeka.net, Анна Корсун - популярна українська співачка, яка виступає на під сценічним ім'ям MARUV. Артистка кілька років тому виграла національний відбір на "Євробачення", але в підсумку не стала представницею України. Зараз співачка активно продовжує займатися кар'єрою і знімається в різних телепроектах. А нещодавно стало відомо, що артистка перебуває на другому триместрі вагітності. Зірка вже повідомила, що найближчі концерти вона не буде скасовувати, а тільки трохи змінить програму. А на нових сторіс в Instagram MARUV показала, який ефектний образ приміряла.

на фото Ганна позувала в латексному костюмі з декількома вирізами, стоячи перед дзеркалом. Зірка зробила селфі, вражаючи ефектністю образу.

"На пошитий костюм і спереду вагітності як і не бувало, так? Тільки збоку можемо спалитися", - сказала Корсун.

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