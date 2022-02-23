Як пише Politeka.net, Віталій Козловський - популярний український співак. Артист зараз активно займається творчістю і нещодавно презентував нову композицію. Також Віталій веде одну з програм на музичному телеканалі разом з Олею Цибульською. Не забуває Козловський і про Instagram, де цього разу поділився фотографією, хвалячись підкачаним тілом.
На новому фото Віталій позував у футболці і спортивних штанях, а на руках були спеціальні рукавички. Артист стояв перед дзеркалом, розвернувшись впівоберта, хвалячись результатами старанних тренувань.
"Силу дає боротьба", - написав Козловський.
А до цього Віталій підтримав українців, опублікувавши фото з прапором.
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"Коли йдеться про своїх, то любов'ю, підтримкою і почуттям єднання можна досягти набагато більшого, ніж панікою, засудженням, бажанням вколоти, перекрутити або винести комусь вирок. Наша Україна прекрасна. Давайте підтримувати нашу країну і один одного", - написав Козловський.
Нагадаємо, Козловський змінився до невпізнання заради нового кліпу
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