Колишній "Холостяк" і зірка "Танців з зірками" Іраклі Макацарія підтримав Україну, нагадавши про те, як важливий мир.

Як пише Politeka.net, відомий грузинський шоумен поділився у своєму Instagram постом, присвяченим Україні.

На тлі ескалації на Донбасі і повідомлень про можливе вторгнення Росії Макацарія вирішив нагадати людям, як важливий мир.

"У всіх людей різне розуміння всього, крім одного-розуміння світу. (А. А)", - написав Іраклі.

Він продублював цю цитату ще й своєю рідною грузинською мовою, а також супроводив пост хештегами на підтримку України.

Цей пост шоумен також проілюстрував своєю фотографією. На знімку Макацарія стояв з келихом в руці на тлі полиць з вином. Ведучий позував зі спокійною посмішкою на обличчі.

Його шанувальники подякували Іраклі за підтримку.

"Іраклі, завжди відчуваємо твоє занепокоєння і підтримку Україні. Спасибі за твоє добре, Золоте серце", "підтримка дуже важлива!", "Який красунчик", "так. І в той час коли весь світ говорить про мир, Росія... На жаль...Світу України і світу всьому світу", "дуже сильні і правильні слова", "ми хочемо миру і свободи", - пишуть люди.

Відзначимо, що Макацарія сильно полюбився українцям завдяки участі в українських телепроектах.

Нагадаємо, "Холостяк" Макацарія показав своє місце сили, в якому не зміг стримати посмішки.

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