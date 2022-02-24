Як пише Politeka.net, відомий грузинський шоумен поділився у своєму Instagram постом, присвяченим Україні.
На тлі ескалації на Донбасі і повідомлень про можливе вторгнення Росії Макацарія вирішив нагадати людям, як важливий мир.
"У всіх людей різне розуміння всього, крім одного-розуміння світу. (А. А)", - написав Іраклі.
Він продублював цю цитату ще й своєю рідною грузинською мовою, а також супроводив пост хештегами на підтримку України.
Цей пост шоумен також проілюстрував своєю фотографією. На знімку Макацарія стояв з келихом в руці на тлі полиць з вином. Ведучий позував зі спокійною посмішкою на обличчі.
Галкін засвітив їх з Пугачовою дітей в гостях у зірки "Москва сльозам не вірить: "Лізавета така смішнюча!"
Приходько емоційно звернулася до Kalush Orchestra, які їдуть на Євробачення: "Смердіти будуть вище даху"
Трирічний малюк у Києві проковтнув годинник: лікарі зробили все, що могли
"Постріл влучив у саме серце": дружина продюсера Квартал 95 розповіла деталі трагедії в центрі Києва
Актриса з РФ приїхала до Києва і висловилася про загрозу: "Дуже люблю свою країну, але..."
Його шанувальники подякували Іраклі за підтримку.
"Іраклі, завжди відчуваємо твоє занепокоєння і підтримку Україні. Спасибі за твоє добре, Золоте серце", "підтримка дуже важлива!", "Який красунчик", "так. І в той час коли весь світ говорить про мир, Росія... На жаль...Світу України і світу всьому світу", "дуже сильні і правильні слова", "ми хочемо миру і свободи", - пишуть люди.
Відзначимо, що Макацарія сильно полюбився українцям завдяки участі в українських телепроектах.
Нагадаємо, "Холостяк" Макацарія показав своє місце сили, в якому не зміг стримати посмішки.
Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Макацарія показав, чим порадував 19-річну наречену в День святого Валентина.
Також Politeka писала, що "Холостяк" Макацарія поруч з 19-річною коханою викликав фурор.