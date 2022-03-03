У Мережі опублікували відео, де співак надів свій відомий костюм, забарвлення якого чимось схоже на килим, пише Politeka.net.
"Йо, людина-килим з групи Kalush Orchestra на передовій 🤘
"Швидше за все, коли ворог побачить такого типа, то подумає, що вже в пеклі».
У травні @kalush.official представить Україну на конкурсі «Євробачення-2022». А поки є важливіше - захищати країну.
До слова, букмекери пророкують групі перше місце. Виграємо війну, виграємо і конкурс🇺 🇦", - йдеться в повідомленні "Зіркового шляху".
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Публікація швидко зібрала понад 30 тисяч переглядів і багато коментарів.
"Ворог згинь з нашої землі🇺 🇦 🙏 💪"," неймовірні красені! Пишаємося вами! Україна найбільше! 🙏 🇺 🇦 ", 👏 👏 👏 👏 Так так!!! Це точно!!! Ви неймовірні! З таким воїном і Україну відстоїмо, і Євробачення візьмемо! Слава Україні!!!🇺 🇦 💙 💛 🇺 🇦 ", "Закінчите війну, гинуть молоді хлопці", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, група Kalush Orchestra повинна представити Україну на конкурсі "Євробачення-2022" замість співачки Аліни Паш, яку в підсумку не допустили до конкурсу.
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