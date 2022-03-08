Популярний український співак Олег Винник яскраво привітав українок зі святом у цей непростий для всієї країни час.

Як пише Politeka.net, артист опублікував привітання у своєму Instagram.

Незважаючи на військові дії в Україні, Винник вирішив не забувати про таке світле свято як 8 березня. З цього приводу співак звернувся до своїх численних прихильниць зі словами, покликаними нагадати про те, що перемога близька.

"Перемога, як Весна! А Весна вже настала! Вітаю всіх жінок, мам, бабусь, дівчат і дівчаток зі Святом Весни! Весну не стримати! Перемогу не стримати! Свято не забрати! Україну не здолати!",- емоційно написав Винник.

Свій пост співак супроводив яскравим фото з жовтим соняшником на тлі блакитного неба.

У коментарях жінки відреагували на пост артиста.

"Спасибі за привітання, сподіваємося скоро цей кошмар закінчиться і настане мир в нашій країні", "спасибі звичайно, але найлегше писати про мир з іншої країни", "спасибі за привітання. Ми вас любимо. І віримо в перемогу нашої армії ЗСУ. Слава Україні!", "Олег Анатолійович, спасибі вам величезне за привітання. Воно найважливіше, і саме трепетне для нас. І весна прийшла, значить і перемога наша не за горами! Любимо безмежно, так само цінуємо і дорожимо", "спасибі...головне свято буде перемога", - пишуть люди.

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