Як пише Politeka.net, артист опублікував привітання у своєму Instagram.
Незважаючи на військові дії в Україні, Винник вирішив не забувати про таке світле свято як 8 березня. З цього приводу співак звернувся до своїх численних прихильниць зі словами, покликаними нагадати про те, що перемога близька.
"Перемога, як Весна! А Весна вже настала! Вітаю всіх жінок, мам, бабусь, дівчат і дівчаток зі Святом Весни! Весну не стримати! Перемогу не стримати! Свято не забрати! Україну не здолати!",- емоційно написав Винник.
Свій пост співак супроводив яскравим фото з жовтим соняшником на тлі блакитного неба.
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У коментарях жінки відреагували на пост артиста.
"Спасибі за привітання, сподіваємося скоро цей кошмар закінчиться і настане мир в нашій країні", "спасибі звичайно, але найлегше писати про мир з іншої країни", "спасибі за привітання. Ми вас любимо. І віримо в перемогу нашої армії ЗСУ. Слава Україні!", "Олег Анатолійович, спасибі вам величезне за привітання. Воно найважливіше, і саме трепетне для нас. І весна прийшла, значить і перемога наша не за горами! Любимо безмежно, так само цінуємо і дорожимо", "спасибі...головне свято буде перемога", - пишуть люди.
Нагадаємо, Олег Винник звернувся до російських і білоруських матерів.
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