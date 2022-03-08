Блогерка Ганна Богдан, яка перемогла в шоу "Холостяк", де був головним героєм Михайло Заливако, звернулася до українців, привітавши їх зі святом.

Як пише Politeka.net, Анна Богдан стала популярною блогеркою після перемоги на шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако. Зірка, як і інші українські знаменитості, підтримує боротьбу українців з російськими окупантами. Анна опублікувала новий сторіс в Instagram, де поділилася своїм фото і звернулася до українок.

На новому фото Анна позувала з букетом квітів. Зірка зробила селфі і звернулася до українців.

"Рідні мої, з 8 березня вас. Бажаю бути коханою, завжди відчувати себе захищеною. Мирного неба і скоріше повернутися в свій будинок. Війна закінчиться, будемо міцно обійматися", - написала Анна.

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