Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, яка всі ці дні підтримує українців і молиться за Україну, виклала незвичайний пост у своєму Instagram, який присвятила Міжнародному жіночому дню і святу весни – 8 березня.

Як видно, Тіна опублікувала своє фото і кадр з війни з квітучими червоними тюльпанами. На фотографії співачка позує вся в чорному, на ній немає яскравого макіяжу, а волосся розпущене. При цьому обличчя виглядає як ніби заплаканим.

У підписі до публікації Кароль написала: "Сьогодні 8 березня! Але насправді, сьогодні 13-й день війни, боротьби за свободу! Сьогодні Україну також захищають і жінки: на фронті, в госпіталях, в терробороні, у волонтерстві, IT військах. Дівчата, ви фантастичні! Україна, свобода, перемога – це слова жіночого роду. Переможемо з жіночою мудрістю і з козацькою мужністю. Весь світ бачить, що ми-сильна, мужня, незламна духом нація! Красива нація! Зі святом!".

Нагадаємо, Єфросиніна показала, як українським жінкам доводиться боротися за своє життя: "Це сила і міць!".

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк звернулася до українських жінок: "Вже не існує такого поняття як слабка стать".

Також Politeka писала, що Переможниця "Холостяка" Ульянова з букетом в руках привітала з 8 березня з укриття: "Ми повинні залишатися сильними".