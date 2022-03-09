Як пише Politeka.net, дружина українського чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександра Усика Катерина повідомила, що її будинок у Ворзелі (селище в Київській області – знаходиться між Ірпенем і Бучею) обстріляли окупанти.

Дружина Олександра Усика додала, що вже кілька днів не може додзвонитися сусідам і дуже хвилюється.

"Якщо хтось відгукнеться з моєї вул. Лесі Українки, де стояв мій будинок. З 4 березня не можу нікому додзвонитися. Дуже переживаю за сусідів. Там було дуже багато людей. Зараз тихо і я переживаю, чи живі вони. Останні повідомлення з фотографіями були страшні. Кадирівці обстріляли всі будинки, в тому числі і мій. Якщо з'явиться інформація-пишіть мені. Я вірю, що вони всі живі", - написала Катерина в соцмережі.

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