Святослав Вакарчук показав, як люди намагаються триматися в Миколаївському госпіталі і не втрачають надії.

Як пише Politeka.net, знаменитий український співак Святослав Вакарчук, який вирішив також бути в терробороні, продовжує підтримувати українців і часто публікує різні фото в соціальних мережах. На сторінці в Фейсбук артист вирішив представити кілька кадрів з Миколаєва, який днями відвідав.

«У Миколаївському госпіталі і біль, і надія, і сльози, і віра, і підтримка, і впевненість, і любов, і розуміння, що ми стоїмо не просто на сторожі України проти божевільного російського агресора, а на сторожі всього цивілізованого світу проти абсолютного зла.

Останні фото і відео на прохання наших бійців – страшна колекція прояву "братської любові", в тому числі і касетні бомби (фрагмент), заборонені до використання на планеті, і які рашисти скидають на Україну зараз #УкраинаДержитОборону» - пише Вакарчук.

Ми також писали, Святослав Вакарчук, який є солістом гурту "Океан Ельзи", вирішив захищати Україну від російських загарбників разом з бійцями територіальної оборони. Про це повідомила Львівська ОДА.

"Офіцер запасу, музикант і лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук вступив до лав територіальної оборони Львівщини. Закликаємо всіх небайдужих теж долучатися до захисту Вітчизни!» ,- йдеться в повідомленні.

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