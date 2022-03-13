Як пише Politeka.net, знаменита українська телеведуча Маша Єфросиніна показала, як йдуть справи зараз у Львові на вокзалах і в яких умовах громадяни ночують на зупинках. Також повідомлення про це артистка супроводила реальними кадрами і поспілкувалася з людьми.

"Сьогодні я приїхала на залізничний вокзал у Львові, щоб розповісти вам, як тут відбувається робота з максимальним потоком переселенців. За добу через вокзал в середньому проходить близько 60 тисяч переселенців. Загалом, людей навколо купа, йдуть безперервними потоками-переважно жінки з дітьми.

У багатьох по кілька малюків, все на руках. На виході з вокзалу створені інформаційні стійки, багато волонтерів допомагають. Поруч з людьми також медпункт з усіма необхідними ліками: від жарознижуючих до інсуліну" - показує обстановку Єфросиніна.

Раньше Єфросиніна не стримала емоцій після інтерв'ю з окупантами:

"Раз вже ви, російські пропагандисти, не знаючи, з чого куховарити ваші брехливі шоу, пасетеся в моїх соцмережах, то давайте, покажіть цю прес-конференцію полонених, ваших солдатів! Хоча б їх дружини побачать, що вони живі і якась буде від вас, лицедіїв, користь!"- пише Єфросиніна.

Нагадавши, Єфросиніна показала, як українським жінкам доводиться боротися за своє життя: "це сила і міць!".

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