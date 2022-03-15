Як пише Politeka.net, артистка в своєму Instagram підкреслила, що не хоче знати друзів і родичів з Росії, які не цікавляться, як вона і її сини.
Джамала поїхала за кордон, щоб сини були в безпеці. В даний час артистка знаходиться в Стамбулі. Не приховує, що дуже втомилася від того, що ніяк не може достукатися до росіян. Вона звернулася до всіх тих, хто не звертає уваги на події в Україні, на дітей, які багато часу проводять у підвалах, а також до родичів і друзів з Росії.
"Хочу сказати всім родичам, друзям і знайомим з Росії, що я не хочу їх знати. Ваше мовчання я сприймаю як те, що конкретно ви вигнали мене з дому. Ніяк по-іншому. Саме ви. Мені дуже шкода, що ви всі говорите, як зомбі про "птахів з чіпами", про морських котиків, які вміють стріляти, про мене, начебто нацист або хто там ще. Це все дуже страшно", - сказала Джа.
Вона підкреслила, що всі ці люди просто не в здоровому глузді. Об'єктивно це саме так, адже якби вони були у свідомості, то були б людьми, їх би хвилювало те, що відбувається в Україні. Через дії диктаторської влади і мовчання мільйонів росіян українські жінки змушені тікати з дому, щоб врятувати дітей.
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