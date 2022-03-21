Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина була головною героїнею першого сезону шоу" Холостячка", перемогла в одному з сезонів українського танцювального шоу і за минулий рік знялася в багатьох нових фільмах і серіалах. Однак цього року, як і інші українці, артистка залишилася без роботи.

Зараз з Києва Мішиній довелося виїхати з маленьким сином на Західну Україну. Цього разу артистка вирішила висловитися про ситуацію і своє життя зараз:

"Кожен день, відкриваючи очі, я насамперед беру в руки телефон і про себе молю побачити Хороші новини:

Ще одна ніч пройшла спокійно, ще багатьох вдалося евакуювати з гарячих точок; жодна дитина не загинула, Путіна скинули; Росію стерли з лиця землі до чортової матері... а ще я перестала сподіватися на те, що люди в Росії зможуть щось зробити. Вони ніколи і нічого не зможуть. Там страху більше власної ваги.

Прикиньте, яка ілюзія: влада сильніша за народ. Численного народу в сотні разів перевищує владу» - пише Мішина.

Раньше Мішина показала, як проходять її вечори.

"Привіт, українці, бережіть себе! Слава Україні " - каже маленький син Ксенії Мішиної. Вона підтримала дитину і також показала, як вони відпочивають ввечері.

Після артистка закликала бути лояльніше до тварин, які дуже сильно потребують допомоги і підтримки, їх не можна кидати, особливо в такий час: "вони все знають і відчувають, бережіть своїх маленьких друзів".

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