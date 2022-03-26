Як пише Politeka.net, українці вже 31-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. Українцям вдається також перехоплювати безліч розмов росіян. Одну з таких розмов опублікував ТГ-канал"оперативний ЗСУ". На ньому окупант зізнався, що українці живуть краще росіян.
"Тут вони живуть краще ніж ми, у все фірмове одягнені. Цивільні в кросівках непогано рухаються. Ремонти, я прикинув, скільки мені ось так свою квартиру обставити, мені потрібно одному ще років 10 не пити, не курити і є в їдальні громадської. І при цьому дивишся, розкриваємо то все, по троє, по четверо дітей, по двоє мінімум. А тут з двома дітьми спробуй так хату обставити", - розповідав окупант своїй співрозмовниці.
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