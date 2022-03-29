Актор і заслужений артист України Андрій Федінчик в лавах тероборони захищав рідну Житомирщину, а завтра разом з добровольцями вирушає в одну з гарячих точок. Про це пише «Зірковий шлях».
Андрій жорстко засудив колег з росії. Згадав Антона Батирєва і його брехливу пропаганду. Каже, їм назавжди закрито шлях до України. А от кум Федінчика, актор Віталій Салій @rjevskay_ та його родина, з перших днів виходили на мітинги в Санкт-Петербурзі. Через це піддалися тиску з боку російської влади і були змушені тікати за кордон.
Дружина Андрія Федінчика, акторка Наталка Денисенко, на другий день після початку повномасштабної війни виїхала разом з ним і 4-річним сином Андрійком до Житомира. Та після того, як паралельну вулицю розбомбили російські снаряди, була вимушена поїхати на західну Україну. Зараз Наталка Денисенко веде активну інформаційну боротьбу з ворогом, а також волонтерить і допомагає Андрієві та хлопцям з тероборони.
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1 квітня подружжя відзначатиме вже п'яту річницю весілля. Федінчик майже місяць не бачив дружину і сина. Це вперше так надовго розлучилися. Але головне – безпека його родини.
Андрій Федінчик закликає усіх українців вірити у нашу спільну перемогу. Допомагати, хто як може, і берегти себе.
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