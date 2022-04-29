Як пише Politeka.net, українці вже 65-ту добу захищаються від російських окупантів. Українські зірки відразу почали підтримувати Україну у своїй боротьбі, а також звертатися до своїх російських колег, щоб вони розповідали своїй аудиторії, що насправді відбувається в Україні. Актриса Анна Кошмал, яка зіграла в серіалі "Свати", повідомила, хто підтримав її з колег по проекту, передає "ТСН".
"Це, напевно, найактуальніше питання за всі ці два місяці. Можу вам сказати, що мене дуже підтримав Андрій Бірін – мій наречений "Сватівський". Вони з першого дня зі своєю дружиною мене дуже підтримали. Звернення Олександра Феклістова ви бачили. Я його публікувала. А решта мовчать", - заявила Кошмал.
Зазначимо, Олександр Феклістов записав звернення до українців. У ньому він висловив солідарність з Україною і заявив, що росіяни відчувають величезний сором через те, що відбувається.
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