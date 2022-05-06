Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина була головною героїнею першого сезону шоу "Холостячка", прославилася після перемоги на танцювальному шоу і здивувала роллю амбітної Лідії Шефер в серіалі "Кріпосна".

Зараз артистка оговтується після подій у Києві і намагається відновити акторську кар'єру. Також вона не забуває висвітлювати ситуацію з вторгненням рф на наші землі, щоб її аудиторія з різних країн була в курсі подій.

"Просто неможливо все це зрозуміти, побачити і почути. Господи, коли ти забереш його душу з цього світу?» - запитувати Мішина, показуючи важкі кадри прощання з нашими захисниками.

Також вона прокоментувала улюблені цитати російських агресорів, які прикриваються темою Донбасу і заявляють, що це українці бомбили свої ж землі багато років. Причому знищення нашого народу, геноцид, рушені долі - їх зовсім не бентежать.

"Замітка-нагадування для розумово відсталих людей» - підмітила Мішина.

Раніше ми писали, MELOVIN в інтерв'ю "Зірковому шляху» артист зізнався, що його дивує, чому деякі українці досі не розуміють, чому настільки важливо відмовитися від російської мови назавжди. Зараз, коли тисячі людей помирають за мову, землю, кордони.

Саме мова є великим кордоном України, зазначив MELOVIN. Наприклад, якби у Франції хто-небудь сказав, щоб там була ще якась офіційна мова, як сказала Могилевська, то цього ніхто б не зрозумів.

Нагадаємо, українська ведуча повідомила про трагедію у своєї Батьківщини-на фронті загинувши її брат.

Також Politeka.net писала, що Полякова відповіла на погрози Оксани Білозір подати на неї до суду.

Крім того Politeka.net повідомляла, що з'єднання ясувалося, хто ще крім Лорак і Брежнєвої відмовився співати для росіян в Турції.