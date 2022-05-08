Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський-успішний український шеф-кухар, автор книг, а також суддя проекту "Майстер Шеф". Зірка, як і інші українські знаменитості, підтримує Україну в боротьбі з Росією, а також не забуває вести сторінку в Instagram, де ділиться найцікавішим.

Цього разу Володимир вирішив показати найдорожчу людину-свою маму. Зірка опублікував кілька фото, включаючи кадр зі свого дитинства.

"Мама

Дуже тебе люблю

Обіймаю міцно, зі святом

Хочу проводити більше часу з тобою", - написав Ярославський.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Сумуємо", " тепер зрозуміло у кого ця зваблива посмішка. Всіх матусь зі святом! Здоров'я і довголіття. Миру нам"," у вас мамина посмішка","Володимир, а у вас зачіска з дитинства не змінювалася".

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