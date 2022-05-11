Як пише Politeka.net, Катя Репяхова з маленьким сином поїхала до Ізраїлю, де активно розповідає про своє життя без чоловіка. Причому спочатку вона заявила, що їде лише на кілька днів відвідати родичів, але її плани змінилися після приїзду.

Цього разу Репяхова показала, як веселиться з дитиною на прогулянках і як виглядає її час тепер, далеко від дому.

"Я не хочу сказати, що люблю тебе більше всіх на світі. Адже я тут для того, щоб весь світ любив тебе так сильно, як я» - написала Репяхова під кадрами з сином.

У мережі відреагували:

"Найщиріша любов ❤️🌹; такі хороші. Мама і син ❤️❤; Так добре 😍 🙏 життя триває і зараз, як ніколи, так важливі ці моменти з дітьми, з рідними, до кави вранці і тихими днями 🙏 якнайшвидшої нам всім перемоги💪 🇺 🇦; ну який же пупсик! Катюша, в рекламу його потрібно💙 💛; щоб весь Всесвіт.....?!».

До цього Катя Репяхова вирішила поскаржитися на зіпсований відпочинок через несподівані обставини.

"Ранок почався з температури мишки. Сьогодні ми планували їхати в Тель Авів, щоб подивитися, як святкують День Незалежності Ізраїлю. Однак на жаль Мишко захворів і там було б багато народу " - прокоментувала свій день Репяхова.

Вона також показала, як проходить її день зараз після змінених планів.

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