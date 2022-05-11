Як пише Politeka.net, Євген Кот - успішний український танцюрист і переможець "Танців з зірками". А минулого року зірка судив проект" Україна має талант " разом з Ксенією Мішиною та Сергієм Притулою. Не забуває Євген і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

Цього разу зірка вирішив розповісти, як українці можуть допомогти перемогти групі Kalush на "Євробаченні".

"Друзі, всім привіт. Дивіться, сьогодні перший півфінал "Євробачення". Нас представляють хлопці з групи Kalush. Всі хто мене дивляться, але знаходяться за кордоном - ви можете за них голосувати, ви можете підтримати хлопців. Давайте це зробимо разом", - сказав Євген Кот.

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Варто відзначити, що люди не можуть голосувати за представника своєї країни на "Євробаченні". Але так як безліч українців опинилися через війну біженцями і у багатьох є сім-карти інших країн, то вони можуть віддати свій голос за Kalush.

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