Зокрема, тепер у стрічці телеведучої з'являються також фотографії з новим членом сім'ї.

Як повідомляє Politeka.net, телеведуча і актриса Лілія Ребрик залишилася в Україні з початку вторгнення рф і продовжує вести ранкові інформаційні ефіри на телеканалі "Україна". На своїй сторінці в Instagram вона показала, хто може викликати у неї посмішку в цей непростий для українців час.

Зокрема, тепер у стрічці телеведучої з'являються також фотографії з песиком, який з'явився в родині зовсім нещодавно. Саме йому Лілія Ребрик присвятила новий пост. Своїм фото їй захотілося викликати в українців посмішку хоч на одну мить, адже пухнасте диво допомагає їй у цьому.

"Може і вас пухнастік Діксі, змусить посміхнутися", - підписала милий знімок телеведуча. Без неї нікуди сім'я не вибирається, адже це їх повноцінний член сім'ї.

На фото особлива увага була прикута до білосніжної собачки Діксі, яку актриса Лілія Ребрик тримала на руках. При цьому телеведуча щасливо посміхалася, дивлячись на пухнастика, адже собаки – це любов.

Нагадаємо, Лілія Ребрик не стримала сліз, звертаючись до українських військових.

Як повідомляла Politeka, Ребрик підбадьорила українців, поділившись своїм рецептом від тривожності.

Також Politeka писала, Лілія Ребрик вийшла на важливу премію в червоній сукні й нарвалася на компліменти.