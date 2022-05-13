Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко - успішний український шеф-кухар і переможець проекту "Майстер Шеф". Зірка також веде активно сторінку в Instagram, де ділиться багатьом цікавим, включаючи смачні рецепти.

Цього разу Клопотенко вирішив розмістити пост про те, як приготувати ніжні андрути.

"Будемо готувати дещо дуже солодке, в'язко-ніжне і мастичне. Так, щоб замазати смаком всі ті діри, які є у вашій душі. З вами знову рубрика кулінарна підтримка від мене. Нагадую, що особливість цієї рубрики полягає в тому, щоб ми з вами готували з простих і доступних продуктів, але щоб смак немов лікував зсередини і давав відчуття комфорту. Отже, цього разу зробимо андрути. Іншими словами, це вафельний торт. Будемо змащувати його вареним згущеним молоком, вершковим маслом і вишневим варенням. Я попереджав", - написав Клопотенко.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Мій тато завжди говорить на вафлі андрути" ," так смачно написано, прочитала ніби вже і поїла))))", "цей торт – це любов в чистому вигляді і смаковий екстаз", "у мене мама завжди робила зі смородиновим варенням. Дуже смачно виходило!".

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