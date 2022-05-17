Співачка поділилася кадрами свого виступу на Львівщині та розповіла про збір коштів на машину для ЗСУ.

Популярна українська співачка і кума виконавця Дзідзьо Оля Цибульська, квартиру батьків яких розбомбили під Києвом, зараз живе на Львівщині. У своєму Instagram зірка поділилася кадрами з благодійного концерту в Стрию, на якому вони з організаторами збирали кошти на покупку автомобіля на передову.

На фотографіях видно, що Оля здорово змінилася перед виходом на сцену. Для виступу вона одягла незвичайне багатошарове плаття з чорними корсетом і асиметричним подолом. Її волосся акуратно укладені, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Цибульська написала: "У якому ти місті зараз? Тут я в Стрию і дякую організаторам концерту і всім-всім, хто прийшов. Нове круте авто у хлопців на передовій – ваша заслуга. Українці, я пишаюся дихати з вами одним повітрям. Так було завжди. А зараз-вище всіх можливих висот. Люблю вас, люди. Після ночі завжди виходить сонце. Так працює Всесвіт. Наша ніч усіяна найяскравішими зірками – хлопцями з ЗСУ, терроборони, людьми, які просто беруть в руки зброю і женуть терористів. Скоро Сонце. Скоро!".

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