Телеведуча Леся Нікітюк розповіла, яка неприємність з нею сталася у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і зірка "Нового каналу". Зараз артистка активно допомагає українцям і висвітлює війну в Україні. А вчора Леся задумалася, яку знайти собі роботу, адже телеведучі зараз не потрібні. Але це не всі проблеми, які наздогнали Нікітюк. Адже в нових сторіс Instagram зірка показала, з чим зіткнулася через свою публікацію з дітьми.

Як виявилося, Instagram видалив одну з публікацій Нікітюк через мову ворожнечі або ворожих символів.

"Що конкретно я тут порушила???? Де тут мова ворожнечі!!!!",- написала Леся у відповідь.

"Я провідала дітей, які залишилися без будинку. Які врятувалися від російської окупації. немає порушень на цих фотках ніяких. Там я, дитина і мама", - написала Нікітюк на наступному сторіс.

Нагадаємо, Нікітюк довела до сліз своєю поведінкою з маленькими дітьми

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