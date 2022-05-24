Ведучий найпопулярніших українських шоу "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант" разом з дружиною повернувся до Києва. Сімейство за останній час встигло побувати в Австрії, Чехії, Польщі. Їздив за кордон і сам Григорій Решетник, адже він батько трьох маленьких синів та має законне право покидати країну.

На своїй сторінці в Instagram дружина ведучого поділилася враженнями після повернення в Київ.

"Моє рідне місто - Київ 💙💛Моє рідне дзеркало. Тут все таке моє, таке рідне. Я приїхала до столиці уже вдруге за час війни. Сьогодні вийшла прогулятися вранці і зловила себе на думці, що і радісно, і сумно водночас (як у пісні). Порожньо тут поки що", — поділилася Христина.

Українці в коментарях розповіли свої історії, чи покидали рідні міста, а також висловилися про ситуацію в Києві:

"От по вашим відео з Майдану , справді крутилося одне слово «сумно», є відмінності, На жаль, між вулицями Европи і України! А ще сумніше стає, що так сумно і порожньо може бути ще довго 😢";

"Я б не сказала що в Києві малолюдно!!! Дуже, навіть, багато дорослих і дітей!!! Навіть пробки бувають, хоча ситуація з бензином і владнала це питання (((а найголовніше що всі стали безтурботними - не ховаються і навіть крок не прискорюють при звуках повітряної тривоги".