Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт - український гуморист, який вирішив випробувати долю, пішовши на шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною. Йому вдалося перемогти в проекті, після чого пара зустрічалася деякий час, але в підсумку зберегти відносини не вдалося. Тепер Еллерт досить успішний блогер і активно веде сторінку в Instagram. І нещодавно Еллерта розкритикували через публікацію про зростання оренди в деяких областях України.
Олександр зазначив, що така тенденція його засмучує, адже йому теж було складно знайти житло після 14-го року.
"Так, Всім привіт, хочеться розставити всі крапки над і щодо мого останнього поста на тему цін на квартири в деяких регіонах нашої країни. Змусило мене записувати ці сторіс численне читання між рядків у величезних масштабах", - сказав Еллерт.
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