Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". У 2020 році знаменитість одружився на красуні Христині і пара цієї осені відзначить другу річницю. Зараз Володимир захищає Україну, вступивши в тероборону, а дружина зайнялася благодійністю. Не забуває знаменитість і про соціальні мережі, активно ділячись з українцями новим контентом.

Так, зірка вирішив показати, як провідав маму, яка нагодувала його борщем.

"Фоткаю мамин борщ", - написав Остапчук на кадрах.

Після цього Володимир похвалився фіалками мами.

"У мами свій медіаплан", - зазначив зірка.

"Мама попросила сфоткати її фіалки. Ма, ну красиво", - зазначив Володимир, сказавши голосом, поки знімав квіти.

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