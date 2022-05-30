Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова - відома українська танцівниця і переможниця "Танців з зірками". А нещодавно зірку запрошували бути хореографом-постановником на Грузинський аналогічний проект. З початку війни зірка жила в Італії, але вирішила повернутися в Україну, щоб возз'єднатися з чоловіком. Не забуває Гвоздьова і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Ілона зробила селфі. В одній руці Гвоздьова тримала смартфон, а в другій - сина Домініка, якого народила в 2020 році. Варто відзначити, що у красуні є ще й дочка Валерія.
"Безкоштовний, а головне, щоденний тренажер маминого тіла", - написала Гвоздьова.
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Нагадавши, Гвоздьова з "Танців з зірками" хвалилася досягненням своєї дочки
А ще Politeka повідомляла, що Гвоздьова з "Танців з зірками" звернулася до українців з потужним посилом
Також Politeka писала, що Гвоздьова з "Танців з зірками" відверто розповіла, що відчуває зараз