Танцівниця Ілона Гвоздьова, переможниця "Танців з зірками", показала, який у неї є тренажер вдома, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова - відома українська танцівниця і переможниця "Танців з зірками". А нещодавно зірку запрошували бути хореографом-постановником на Грузинський аналогічний проект. З початку війни зірка жила в Італії, але вирішила повернутися в Україну, щоб возз'єднатися з чоловіком. Не забуває Гвоздьова і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Ілона зробила селфі. В одній руці Гвоздьова тримала смартфон, а в другій - сина Домініка, якого народила в 2020 році. Варто відзначити, що у красуні є ще й дочка Валерія.

"Безкоштовний, а головне, щоденний тренажер маминого тіла", - написала Гвоздьова.

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