Популярна українська співачка Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з маленькими дітьми за кордон, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала чарівне фото, яким злегка спантеличила шанувальників.

На архівній фотографії Слава відображена на сірому тлі, мабуть, це студійна зйомка. Перед камерою вона з'явилася в стильній блузі атласної текстури і кольору Синій металік. Її руде волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж з соковитими губами.

У підписі до фото Камінська спантеличила фанатів, написавши: "Рожеві троянди". Користувачі тут же прялися коментувати нове фото на сторінці зірки: "Вам пасує!", "Слава, а чи буде від тебе літній хіт в цьому році? За стилем SLAVA BOGU", "@slava_kaminska, а колір блузки то називається "синій електрик", "@slava_kaminska а де троянди?", "Красуня".

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