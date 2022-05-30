Дружина переможця шоу "Голос діти" і "Голос країни" Романа Сасанчина Іванна вирішила показати кадр з чоловіком після гучних слів про розставання і про те, що вона з ним більше не сім'я. Ще недавно дівчина розповіла, що видалить соціальні мережі і не буде спілкуватися.

Проте, всі заяви швидко зникли і дружина Сасанчина продовжує вести блог:» просто шикарні футболочки, спасибі за неймовірну красу і якість ☺ ❤️ " - похвалилася Іванка новими образами з молодим чоловіком.

У мережі, втім, почали обговорювати особисте життя пари, яка нещодавно розповідала на публіку, як хоче розлучитися: "ти знову вагітна?; О, ви разом? Круто! Щастя вам😍; красиво😍; неймовірно красиві. Люблю тебе з Ромчиком💋 💋; дуже хороші ❤ ️🙌»

Також Іванка розповіла про проблеми маленької доньки:

"Я почула дивний запах з її вушка і ми поїхали до приватного лікаря. Були ми у кількох хірургів з гемангіомою і нам сказали, що краще її видаляти, тому що вона інтенсивно росте і зростання не зупиняється. Прописували нам в Польщі крапельки, вони б повинні були зупинити зростання і вона повинна світлішати, але нічого не зупиняє, вона все рівно росте", - розповіла дівчина.

Також, після гучних заяв про розлучення дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина оголосила про вінчання.

Як повідомляла Politeka, переможець "Голосу країни" Сасанчин після народження дочки перехотів ще дітей: "ні в якому разі"

Також Politeka писала, що Роман Сасанчин відповів на претензії своєї дружини після народження дитини.