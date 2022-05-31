Багато українських виконавців зіткнулися з однією і тією ж проблемою.

Як розповіла в Instagram відома реперша Alyona Alyona, плани багатьох артистів були зруйновані два роки тому через пандемію.

"Так склалося, що через коронавірус всі концерти з 2020 року, які були заплановані у більшості з нас, або скасувалися, або перенеслися. Особисто я була запрошена на дуже багато різних європейських фестивалів влітку, і навіть в 2021 році локдаун все одно тривав і всі ці фестивалі перенеслися на літо 2022 року.",- розповіла співачка.

Вона зізналася, що Цієї весни їй самій довелося відмовлятися від виступів, так як вона була не готова.

"Частину виступів навесні я скасувала через те, що не була готова йти на сцену, але зараз точно знаю навіщо я буду туди йти! У мене є що сказати людям і всій міжнародній аудиторії європейських фестивалів, і всім українцям, які будуть там!",- заявила Alyona Alyona.

Вона додала, що на концертах планує збирати гроші на потреби України.

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