В умовах війни від неї може в буквальному сенсі залежати життя немовляти, тому вона взяла себе в руки.

Як повідомляє Politeka.net, співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) розповіла про проблеми зі здоров'ям, які загострилися під час війни. Особистим співачка поділилася у програмі "Зірковий шлях".

За словами MamaRika, на початку війни через стрес і страх за дитину у неї почало пропадати молоко.

"Був сильний рівень стресу, тваринний страх за життя дитини. Ти взагалі про себе не думаєш в ці моменти, ти хвилюєшся тільки за дитину. І цей страх, він просто огортає все твоє тіло, розум, серце, ти повністю живеш в заціпенінні весь цей час", - згадала артистка.

Співачка консультувалася з лактологом і боролася за молоко, адже усвідомлювала, що в умовах війни від нього може в буквальному сенсі залежати життя немовляти. В якийсь момент вона взяла себе в руки і молоко повернулося.

Здоров'я самої Насті нині залишає бажати кращого, як вона зізналася, у неї "повилазило" багато хронічних хвороб.

"Дуже багато хронічних захворювань відновилося, у мене проблеми зі шлунком, я ось зараз повністю обстежуюся. Тобто я маю реальну проблему зараз зі здоров'ям на цьому грунті", - розповіла MamaRika.

Нагадаємо, що MamaRika розповіла, як повернулася з Польщі в Україну.

Як повідомляла Politeka, MamaRika, її чоловік, ведучий, Сергій Середа, а також син Давид заразилися на початку лютого коронавірусом.

Також Politeka писала, що MamaRika повідомила сумну новину, що з дитиною.