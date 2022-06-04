Популярна українська хореограф і багаторазова учасниця шоу "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова, яка нещодавно повернулася додому, часто радує шанувальників подробицями свого життя в Instagram. Так, цього разу танцівниця присвятила пост 100 дням війни і розповіла, що повертає її до життя.

На своїй сторінці Ілона опублікувала миле фото зі своєї танцювальної школи, мабуть, вона позує на знімку зі своєю ученицею. Хореограф виглядає енергійним і повним життям. За словами Гвоздьової, саме танці і робота в школі з учнями повернула її до життя.

"100 днів війни! Іноді досі прокидаюся вночі і думаю, що все це сон. Але ні-це наша реальність, і тепер ми повинні навчитися жити по-іншому! Кожен день болить серце за кожного українця, хто залишається в гарячих точках і окупованих територіях. Незважаючи на те, що в Києві спокійніше, душа все одно болить і тривога не проходить! Сьогодні я молюся кожен день і бажаю всім нам пережити ці важкі часи!

Я так вдячна своїй роботі і Своїм учням, які потроху повертають мене до життя, в якій я постійно надихала, творила, придумувала, танцювала і вчила, і отримувала величезний заряд енергії. Коли сьогодні працювала в залі, зловила себе на думці, що в горлі клубок, а на очах сльози щастя, тому що я знову відчуваю себе живою і затребуваною!

Хочу зараз подякувати кожному, хто продовжує займатися своєю справою, допомагати, надихати, працювати і підтримувати Україну. Дякую нашим ЗСУ, бо кожен наш новий день - це ваша заслуга! Нехай вас береже Бог і ленд-ліз. Ми Сильна Нація, і ми на боці добра і правди, тому перемога буде за нами", - написала Ілона.

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