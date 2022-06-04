Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - відомий український музикант, який в черговий раз одружився і завів сім'ю. Разом з Катериною Репяховою він виховує маленького сина Мішу. Більше двох місяців дівчина не була в Україні і тільки повернулася назад з дитиною.

В цей раз Катерина вирішила показати один з моментів своєї подорожі, яке їй запам'яталося.

"Тільки зараз прийшли руки подивитися фотографії з Кракова. Я до глибини душі вражена підтримкою Польщі! У нас була начинена тиждень (навіть більше) в дорозі. Нортхайм (Німеччина) – Київ. Однозначно, вдома краще! ❤ ️ 🇺 🇦 Наша країна найкраща!» - писати Репяхова під кадрами.

У мережі відповідають « " клас🔥; дуже хороші; які милі🔥; неймовірно хороші фото; дуже хороша Архітектура; Гарненький; а очі ваші не так сяють, як вдома; гарне фото❤️😍; які милі фото❤️; Міша так виріс і подорослішав); неймовірні❤️».

Також Репяхова вирішила показати, що сталося у неї з обличчям, опублікувавши Селфі в сторіс, не використовуючи фільтри. Як можна помітити, у Репяховой було безліч проблем з висипаннями. Зірка прикрилася рушником, демонструючи свою зовнішність.

"Робимо чистку. Світла в шоці. Я так розумію, мені в Ізраїлі вода не підходила", - зізналася Катя, показуючи, як проходить процедуру.

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