Як пише Politeka.net, Даша Ульянова - відома українська спортсменка, яка отримала звання Майстер спорту з гімнастики. Дівчина вирішила спробувати свої сили на проекті "Холостяк" з Максом Михайлюком, але парі не вдалося побудувати відносини після проекту. Зате Даша стала успішною блогеркою в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Даша поділилася яскравим фото.

На знімку Даша була в святковому вбранні і з букетом в руках. Поруч з Ульяновою стояла ще одна дівчина.

"Вгадайте, хто наречена", - написала Ульянова.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Та, у якій кільце на пальці", "які ви...", "Даша, коли вже ви будете нареченою", "весілля у дівчини, з якою ви на фото".

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