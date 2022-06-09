Як повідомляє Politeka.net, Анна Трінчер влаштувала собі відпустку зі своїм нареченим і не раз вже здивувала розповідями про те, як проходять її будні. При цьому заради популярності дівчина любить також розповідати і про сварки з Олександром Волошиним.
Цього разу Трінчер заявила про аб'юзе в їхній родині з коханим, причому жартома. Пара часто б'є один одного і показує на камеру, як дуріє:
"Ніколи не розповідала про аб'юзе в нашій родині. А ви думаєте, звідки у мене постійно синці! Тому що ми б'ємо один одного» - віджартувалася Трінчер.
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Трінчер зізналася, що все життя була безстрашною людиною, проте після початку війни стала постійно відчувати тривожність.
"Крім того, що я всюди бачу небезпеку, я занурююся в кожен гучний звук, стукіт. Якщо я десь чую вибух або на вулиці грім, це просто канава: ( мій стан доходить до майже панічної атаки», - розповіла Трінчер.
Вона зазначила, що в цілому навчилася контролювати панічні атаки, проте повністю від них позбутися не виходить.
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