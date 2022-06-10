Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Ірина Білик в інтерв'ю для програми "Ранок з Україною" зізналася, чим живе зараз і чи отримує квіти від чоловіків.
У червні 2021 року українська співачка Ірина Білик і режисер азербайджанського походження Аслан Ахмадов офіційно оформили розлучення. Спочатку вторгнення рф в Україну екс-чоловік підтримував Ірину і засуджував війну. Але потім раптом за її спиною організував в росії пропагандистський концерт.
Зараз серце співачки вільне і всю себе вона віддає молодшому синові.
"Відразу після розлучення жінка не може перейти в наступні відносини, тим більше в такий важкий час. Зараз я взагалі відпочиваю від чоловічої уваги. Вже в мирний час, думаю, обов'язково знайду свого обранця. Квітів поки теж немає. Я весь час проводжу з сином. Готую його в школу - ми вчимося писати, читати. Няні зараз немає у нас, тому я все роблю сама" - зізналася Ірина Білик.
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Нагадаємо, Ірина Білик розповіла українцям про свою біду.
Як Politeka повідомляла, Ірина Білик з розкішним букетом оригінально "заманює" на свій концерт.
Також Politeka писала, що Білик не стрималася, згадавши про Кіркорова і колишніх друзів з рф.