Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка і колишня солістка групи "час і скло". А нещодавно артистка розійшлася зі своїм чоловіком - Володимиром Дантесом. Не забуває Надя і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Дорофєєва вирішила згадати свій кліп"чому". Він вийшов рівно рік тому. Там співачка була в образі блондинки.

"Чому" 1 рік!!

Чому варто переглянути цей кліп? Тому що частина відрахувань з Переглядів і монетизації я відправляю на гуманітарну допомогу українцям, постраждалим від війни", - написала Дорофєєва.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти найкраща, 100%", "ти завжди прекрасна", "яка ти красива", "пісня неймовірна, кліп дуже класний, все на висоті як завжди!", "Вже рік, як же швидко летить час".

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