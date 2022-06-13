Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка працює в Парижі, а також судить проект "Майстер Шеф". Не забуває Ольга і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу поділилася спільним фото з колегою Володимиром Ярославським.

"Фото більше ніж для сторос ;)

Дивлюся і знову розумію, що разом завжди краще! Легше! Більше! Сильніше! Впевненіше! Щасливіше! Смачніше! Радісніше! Переможніше! Добре!

Будь ласка, перестаньте засуджувати, хто з ким і як робить добро, хто як допомагає!

Робіть, що ви можете зробити! І буде так, як повинно бути!",- написала Ольга.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Оля, ви неймовірна дівчина", " гріє серце ваша любов і дружба!", "Наші! Хороша і прекрасна пара".

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