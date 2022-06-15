Популярна телеведуча і фітнес-тренер Марина Боржемська, яка була наставником в шоу "Зважені та щасливі", часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала миле фото, а також поділилася рецептами корисного хліба на кожен день.

На новій фотографії Марина зображена серед красивих квітучих дерев, в яких, як ніби-то потонула. Перед камерою телезірка позує в білосніжному вбранні, її волосся розпущене і красиво укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка. Також тренер виклала картинки з написаними на них рецептами корисного хліба.

У підписі до публікації Боржемська написала: "Україна – одна з найрозвиненіших аграрних країн у світі. Найбільший експортер соняшникової та один з найбільших експортерів зерна. І дуже боляче думати, що у людей зараз може бути навіть хліба, щоб прожити ще день... Звичайно, ми, українці, звикли до хліба, а для деяких жоден прийом їжі не може пройти без нього. Давайте трохи поговоримо про його користь. Якщо у вас є можливість вибирати варіанти хліба, рекомендую в пості більш корисні. Якщо вибору у вас немає, будь ласка, просто харчуйтеся і набирайтеся сил. Користь хліба полягає в його поживності і насиченості складними вуглеводами. Хліб багатий вітамінами А, Е і групи В, а також йодом, кремнієм, насиченими жирними кислотами та іншими мікроелементами".

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