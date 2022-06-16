Моніка Беллуччі з Дівою Кассель схожі лише частково: у спадкоємиці більш круглі, миловидні риси обличчя. Однак дівчина відразу ж стала популярна після першого виходу в світ з мамою на червону доріжку.

І після цього отримала запрошення до співпраці відразу від двох модних будинків. При цьому Діва почала активно працювати моделлю і вже має своє портфоліо. А нещодавно дочка Моніки Беллуччі взяла участь в оригінальній зйомці і ледь не засвітила зайве.

У білих тонах і дизайнерському платті Діва навіть з мінімумом макіяжу виглядала дуже ефектно.

Зараз дівчина не так часто ділиться новими кадрами, проте її шанувальники в Instagram показують образи Діви самі.

» Це дійсно прекрасно🔥❤; вона досконале чарівність❤️; така мила і розкішна дівчина🔥; це гроза майбутніх моделей; мама може відразу пишатися; ну не відірватися, вона така радісна❤❤️; тут можна тільки позаздрити " - відповідають в мережі.

Також, юна дочка Беллуччі в сукні з корсетом довела, що нічим не гірше матері.

Як повідомляла Politeka, юна дочка Моніки Беллуччі в повітряній сукні показала, де замінила матір.

Також Politeka писала, що дочка Моніки Беллуччі в прозорому вбранні влаштувала провокаційну фотосесію.