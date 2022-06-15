Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - відомий український співак, який прославився завдяки другому сезону "Фабрики", а також пробув разом з колегою в групі "Діо.фільм». Зараз він в розлученні з Надею Дорофєєвою і частіше спілкується з аудиторією в Instagram.

Цього разу артист торкнувся теми недавніх висловлювань екс-президента рф Медведєва.

"А хто сказав, що через два роки Україна взагалі буде існувати на карті світу? Хоча американцям вже все одно - вони настільки вклалися в проект "анти-Росія", що все інше для них дрібниця" - розмріявся прислужник Путіна.

Володимир Дантес не втримався від коментаря:

"Медведєв ставить питання, чи буде через два роки існувати Україна. І світові лідери такі:»Та ну що ви, давайте далі з ними співпрацювати, головне не провокувати". Нормально взагалі, що?"- обурився Дантес.

Раніше Володимир Дантес повернувся до виступів перед публікою вперше за три місяці. Про це колишній чоловік Наді Дорофєєвої та український співак Володимир Дантес розповів у новому пості на своєму Instagram.

Співак у Києві виступив перед пораненими бійцями і влаштував збір коштів для допомоги військовим.