Популярний український телеведучий Григорій Решетник, який був ведучим шоу "Холостяк" і "Холостячка", часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав знімки з Поплавським і зробив несподіване зізнання.
Як виявилося, Решетник крім того, що ведучий, він ще й викладач в університеті Поплавського. Про це він зізнався у підписі до публікації.
"Мабуть, не всі знають, що я ще й викладач у своєму рідному "Інституті кіно і телебачення". Молодь - це наше майбутнє і ми повинні докласти всіх зусиль, щоб вона була освіченою та успішною! Зустрівся з улюбленим ректором, щоб обговорити актуальні питання підготовки до нового навчального року! Робимо все можливе, щоб навчання було офлайн", - розповів Решетник.
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