Популярний український шеф-кухар і переможець шоу" Майстер Шеф " Євген Клопотенко, який нещодавно отримав престижну премію, продовжує радувати постами в Instagram. Чоловік любить розповідати смачних стравах, ділиться рецептами і нерідко інтригує новинами.

"У Києві може з'явитися Борщова вулиця. Ми з командою подали цю пропозицію в @kyiv.rada і тепер відкрите голосування. Воно все-в рамках дерусифікації. І мені потрібна Ваша допомога. Тому що, щоб Борщова вулиця з'явилася, то за це повинен проголосувати народ» - розповіла Клопотенко.

Він додав, що

Як це зробити: Борщова вулиця – це важливо. Бо борщ-це важливо. І всередині країни, і за її межами.

"Аргументація: національна їжа є культурним елементом, а також частиною комунікації країни та дипломатії. І один із доказів для іноземців, що щось для певної нації цінне і частиною її культури-це те, як ця нація той елемент інтегрує в свій побут. P. S. @bondarenkovv, коли з'явиться Борщова вулиця, то чекайте мене в гості з борщем» - розповів Клопотенко

Також ресторатор виклав кумедне відео, як готує Куліш і заінтригував рецептом.

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