Ектор Хіменес-Браво, зірка "Майстер Шеф", показав, як виглядав в молодості і в 2016 році.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво - відомий український і канадський ресторатор, який вже більше 10 років судить популярне шоу "Майстер Шеф". Зірка з початку війни довгий час був за межами України, але в підсумку повернувся і зараз підтримує Україну. Також Ектор вирішив навчитися поводитися зі зброєю і постійно тренується.

Не забуває Хіменес - Браво і про спортзал. Зірка досить багато проводить час в спортзалі і постійно тренується. А в останній публікації в Instagram Хіменес - Браво вирішив показати, як виглядав в молодості і 2016 році.

"Впізнали Ектора?",- запитав зірка.

На фотографії в 2016 році можна помітити, що Ектор зовсім не ходив в спортзал. А на ще одному фото Ектор був у білому фартусі і позував на тлі океану, швидше за все.

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