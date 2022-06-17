На своїй сторінці в Instagram Альона розмістила фрагмент відеокліпу на дуетну пісню "Чому?" та розповіла про неї.

"Чому у людей забрали домівки? Чому у людей забрали безпеку? Чому страждають невинні? Чому ллються дитячі сльози? Невже людство збилося з дороги і така страшна ціна за шлях додому?", — задає риторичні питання виконавиця.

Як зізнається артистка, з приходом війни вони з Jerry Heil усвідомили: найкраще благо в світі — це служити.

"Усі істини — прості. Шануй рідну землю, як рідних батьків. Інтуїція — це голос душі. І якщо повторювати ці істини собі зранку і перед сном, якщо чути себе, якщо любити, не очікуючи любові, то твої долоні, які простягаєш до Бога, будуть чистими, як дитячі! В нас є дуже багато запитань, на які дійсно складно зараз шукати відповіді, але їх шукаємо, саме через те щоб розставити в голові все по полицях і зрозуміти як жити далі. Дуже часто зустрічаємо людей, в яких виникають такі самі запитання і дуже хочеться щоб наше нове суспільство, яке формується тут і тепер, давало відповіді на ці питання не такою ціною, якою дає зараз", — розповіла Alyona Alyona.

Українці в коментарях дякують артисткам за нову пісню та не стримують емоцій:

"Ви неймовірно талановиті! Ваша музика наче знеболююче для моїх емоцій!";

"дівчата, це бездоганно! захоплююсь вашою творчістю!❤️";

"Чудова пісня і до сліз 😢";

"В саме серце!!! Неймовірна музика і слова";

"Кайф, мистецтво в чистому вигляді!".

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